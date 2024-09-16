Пашинян рассказал о прогрессе в мирном договоре с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения. Газета.Ru

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира, примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», - отметил он. ТАСС

Ранее Пашинян озвучил территориальные претензии к Баку. По его словам, конституция Армении их не содержит. Премьер добавил, что в случае подписания соглашения, его нельзя будет не выполнять, ссылаясь на внутренние законы стран. News.ru