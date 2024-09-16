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Медведчук рассказал о «разменной монете» Зеленского

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский хочет сделать разрешение на удары западным оружием по России «разменной монетой» для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук рассказал о «разменной монете» Зеленского
© globallookpress.com

На встрече 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудили разрешение на удары ВСУ западным оружием по России. По итогам встречи не было объявлено о каком-либо решении.

СМИ писали, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow. Для точных ударов ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. После встречи с Байденом Стармер заявил, что через несколько дней обсуждения продолжатся в Генассамблее ООН с участием «более широкого круга лиц».

«Зеленский хочет удары по России сделать разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, в чем и убеждает коллективный Запад. То есть дальнобойные ракеты – это такая дубинка, которая загонит Россию на переговоры», - так Медведчук прокомментировал последние события.

Он отметил, что ВСУ, у которых нет атомного оружия и практически нет своей авиации, могут столкнуться с усиленными атаками. Кроме того, по мнению Медведчука, Штаты не хотят ссориться из-за Украины с Глобальным Югом - Китаем, Индией и арабскими странами. Медведчук считает, что в итоге США «пожертвуют Зеленским», чтобы выйти из этого кризиса.