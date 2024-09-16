Медведчук рассказал о «разменной монете» Зеленского

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский хочет сделать разрешение на удары западным оружием по России «разменной монетой» для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудили разрешение на удары ВСУ западным оружием по России. По итогам встречи не было объявлено о каком-либо решении.

СМИ писали, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow. Для точных ударов ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. После встречи с Байденом Стармер заявил, что через несколько дней обсуждения продолжатся в Генассамблее ООН с участием «более широкого круга лиц».

«Зеленский хочет удары по России сделать разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, в чем и убеждает коллективный Запад. То есть дальнобойные ракеты – это такая дубинка, которая загонит Россию на переговоры», - так Медведчук прокомментировал последние события.

Он отметил, что ВСУ, у которых нет атомного оружия и практически нет своей авиации, могут столкнуться с усиленными атаками. Кроме того, по мнению Медведчука, Штаты не хотят ссориться из-за Украины с Глобальным Югом - Китаем, Индией и арабскими странами. Медведчук считает, что в итоге США «пожертвуют Зеленским», чтобы выйти из этого кризиса.