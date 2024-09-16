Токаев раскрыл, когда был хороший шанс заключить перемирие на Украине

С отказом от заключения Стамбульского соглашения был упущен хороший шанс на перемирие в ходе конфликта на Украине, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает РИА Новости. Тем не менее, такая возможность по-прежнему существует, считает казахстанский лидер.

К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует, — сказал Токаев.

По его словам, необходимо самым внимательным образом рассмотреть все мирные инициативы, которые предлагали различные страны, и прийти к решению остановить военные действия. После этого стороны могли бы перейти к обсуждению территориальных вопросов, считает глава государства.

Он подчеркнул, что республика имеет с Россией самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, при этом между странами наращивается сотрудничество в разных сферах. В то же время Токаев подчеркнул, что у Астаны никогда не было разногласий с Киевом, в стране с симпатией относятся к украинскому народу.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия в военном отношении непобедима. По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине лишь приведет к непоправимым последствиям, которые затронут не только вовлеченные страны, но и все человечество.

До этого немецкий депутат, лидер партии СДПГ Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине. По его мнению, благодаря этому получится запустить процесс мирных переговоров по украинскому конфликту. Он также выразил готовность лично участвовать в нем.