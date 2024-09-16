Кандидата на пост мэра в Бразилии избили стулом

Кандидат на пост мэра бразильского города Жозе Луис Датена ударил оппонента от правой Партии рабочего обновления Пабло Марсала стулом во время теледебатов. Как сообщает портал G1, инцидент произошел во время прямой трансляции.

Датена представляет Социал-демократическую партию. Во время дебатов Марсал спросил у него, когда он прекратит «клоунаду» и снимется с выборов. В ответ на это Датена взял стул и ударил политика, а трансляция была прервана.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Сотрудник больницы в социальных сетях рассказал, что у кандидата в мэры Сан-Паулу сломано ребро.

Марсалу 37 лет. Он известен как мотивационный оратор и тренер по личностному развитию — на него подписаны более 25 млн человек. Предвыборная кампания начинающего политика сосредоточена на предложениях по жесткой экономии, изгнании некомпетентных чиновников и создания рабочих мест для беднейших слоев населения. Западные СМИ называют его «сенсацией» этих выборов.