Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского кабмина.

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе встретил Пашиняна на фоне звучания гимнов двух стран. Официальная церемония прошла в администрации правительства. Отмечается, что политики представили друг другу членов делегаций.

Согласно сообщению пресс-службы, Пашинян и Кобахидзе проведут личные и расширенные переговоры. Затем премьеры Грузии и Армении сделают совместные заявления для СМИ.

13 сентября Пашинян обсудил с вице-премьером России Алексеем Оверчуком вопросы двусторонних отношений. Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.