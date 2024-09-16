Сенатор Джабаров допустил возможность нового покушения на Трампа

Во Флориде 15 сентября открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. В кустах, где скрывался подозреваемый, нашли автомат Калашникова с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру. Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, поддерживающий киевский режим и собиравшийся воевать в рядах ВСУ. Трамп после инцидента заявил, что «цел и невредим» и что «никогда не сдастся». ФБР начало расследование уже не первого в этом году покушения на экс-президента. Кому выгодно убрать Трампа и возможны ли новые инциденты, «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Владимир Михайлович, это уже второе покушение на Дональда Трампа в этом году. Первое было на июльском митинге в Пенсильвании, где экс-президента ранили в ухо. Кому выгодно убрать кандидата от республиканцев?

- Пока трудно сказать, но очевидно, Трамп — серьезный кандидат. Несмотря на то что Камала Харрис неплохо выступила на дебатах, Трамп продолжает набирать очки. Думаю, после неудачного покушения его рейтинг снова поползет вверх.

Трамп постоянно говорил, что остановит войну, будет восстанавливать отношения с Россией. Видимо, кому-то это не понравилось, либо кто-то использовал эту ситуацию, чтобы натравить этого человека на Трампа. Американские спецслужбы и ФБР должны разобраться, кто этот Райан Рут, откуда он взялся и с какой целью.

- Как этот инцидент скажется на дальнейшей предвыборной кампании Трампа?

- Эта ситуация поднимет рейтинг Трампу, поскольку он достойно и мужественно себя ведет, не отступает. Однако по мере приближения к выборам опасность очередного покушения растет. Причем не все покушения могут закончиться так же спокойно — велика вероятность, что может произойти беда.

Служба безопасности должна более тщательно охранять Трампа. У него уже есть пожизненная охрана, которая защищает его как экс-президента. Кроме того, он действующий кандидат, и, думаю, сейчас должны увеличить число телохранителей в связи с инцидентами.

- Как вы оцениваете реакцию на попытку покушения со стороны Харрис и Байдена?

- Камала Харрис, естественно, не может выразить радость, что на Трампа покушаются. Она сказала, что обеспокоена ситуацией, но думаю, это лишь формальное заявление. Байден тоже сказал, что очень потрясен этим сообщением, однако это ни о чем не говорит. Идет предвыборная гонка, они стараются не упасть в глазах избирателей.