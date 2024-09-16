Италия понадеялась на «серьезную мирную конференцию» по Украине

Италия надеется на проведение «серьезной мирной конференции» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, чьи слова приводит РИА Новости.

Главы итальянского внешнеполитического ведомства считает, что такую конференцию по решению украинского кризиса необходимо провести до конца текущего года.

При этом Антонио Таяни фактически сразу дистанцировался от возможного разрешения Украине бить западными ракетам вглубь российской территории, пишет газета Corriere della Sera.

«Италия не санкционировала использование военной техники за пределами Украины», - подчеркнул министр.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад разрешить наносить удары поставляемым Украине оружием вглубь РФ. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможно обсуждение смены политики Вашингтона по этому вопросу. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.

При этом 15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, однако Россию на мероприятие не пригласили. В конце конференции ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР, Ватикан, отказались подписать итоговое коммюнике.