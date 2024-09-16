Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил новую попытку покушения на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также высказался о влиянии инцидента с участием политика на его шансы на выборах главы государства.

Очередная попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье в гольф-клубе во Флориде. Агенты секретной службы вовремя заметили вооруженного человека и открыли по нему огонь. Подозреваемого задержали. По данным СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также сам изъявлял желание лично воевать на стороне Киева. После инцидента Трамп в шутку заявил своим сторонникам и друзьям, что огорчен тем, что из-за стрельбы не смог завершить игру в гольф.

Дональд Трамп в чем-то стал похож на кота, у которого девять жизней. И теперь - после второго покушения - у него осталось еще семь жизней… Если исходить из того, что за новым покушением на Трампа не стоят спецслужбы, что его совершил стрелок-одиночка, то стоит задаться вопросом – почему так происходит? А связано это с тем, что против Трампа идет жесткая пропаганда. Так, большинство СМИ представляют политика, как Гитлера, как исчадие ада и так далее. Тем самым они «накручивают» людей, а психически неустойчивые граждане могут пойти на такой шаг, как покушение. Последние восемь лет в американских СМИ идут прямые или косвенные призывы к убийству Трампа, так что все происходящее с ним – это результат подобной пропаганды. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о влиянии очередного покушения на Трампа на президентскую гонку в США, эксперт подчеркнул, что американское общество в настоящее время сильно поляризовано.

«И эта поляризация привела к тому, что какими бы глобальными ни были происходящие вокруг события - они оказывают малое влияние на мнение большинства. Это касается первого покушения на Трампа, когда после инцидента рейтинг политика вырос, но незначительно. Это же касается и его недавних дебатов, когда Трамп проиграл их [кандидату в президенты США от Демократической партии Камале] Харрис, однако это не сильно повиляло на его рейтинги. Конечно, после нового покушения на Трампа его рейтинг вырастет, но это не будет кардинальный рост показателей. То есть исход президентских выборов в США еще не предрешен. Для сторонников Трампа очередное покушение на него станет доказательством того, что политик, который представляется им символом добра, всеми силами пытается не допустить зло в Белый дом. А для ненавистников Трампа, которые могут мысленно поддерживать его убийство, но не говорить об этом вслух, ничего не изменится. Стоит отметить, что в американских соцсетях многие высказывались в поддержку тех, кто покушался на Трампа», - отметил специалист.

Большинство американцев уже точно знают, за кого отдадут свой голос на президентских выборах, добавил эксперт.

«Доля неопределившихся избирателей в США – это всего 3-4%, и этого мало, чтобы вызвать кардинальный сдвиг общественного мнения в США. Надеюсь, покушений на жизнь Трампа больше не будет, но, несомненно, до момента начала выборов в жизни Америки еще будут происходить значимые политические события, способные повлиять на мнение неопределившихся граждан. За оставшееся до выборов время забудутся и покушения на Трампа, и его дебаты с Харрис. Поэтому результаты выборов будут зависеть как раз от голосов этой группы неопределившихся избирателей, и перед голосованием - скажем, в последнюю неделю до него - для них появятся новые вводные, на основании которых они будут принимать решение. Именно эта небольшая группа людей и определит исход выборов», - заключил эксперт.

Напомним, в середине июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.