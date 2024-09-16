Токаев обратился к Шольцу с предупреждением по России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Россия непобедима в военном отношении. Об этом сообщает Tengrinews.

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Шольц прибыл с официальным визитом в Астану 16 сентября. Немецкий канцлер примет участие во втором саммите «Центральная Азия + Германия». Как отмечает Tengrinews, Токаев по просьбе Шольца высказался об урегулировании украинского кризиса.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», - подчеркнул глава Казахстана.

Он предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям «для всего человечества». Токаев выразил сожаление, что хороший шанс на перемирие был упущен с отказом Украины заключить Стамбульское соглашение.

Токаев призвал внимательно рассмотреть мирные инициативы разных стран. По его мнению, в первую очередь необходимо добиться прекращения огня, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Токаев подчеркнул, что Казахстан, в частности, поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии.

«Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании», - заключил Токаев.

Владимир Зеленский ранее назвал «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. В мае две страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина.

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По задумке Китая и Бразилии, в этой конференции все стороны смогли бы принять участие на равных и обсудить все мирные планы. Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной.