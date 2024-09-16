Китай ответил на данные США о якобы оказании помощи России

Сообщения о якобы поддержке Китаем российской военной промышленности являются ложными, и Пекин выступает против того, чтобы США и Великобритания распространяли подобную информацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посольства КНР в Лондоне. Газета.Ru

«Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России», — говорится в публикации. В посольстве также опровергли информацию о том, что Китай якобы мог передавать Москве вооружения. Lenta.ru

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином высказался за честные дискуссии с Китаем по таким темам, как конфликт на Украине. Как говорится в коммюнике по итогам дискуссии, Стармер и Си Цзиньпин «сошлись во мнении о необходимости стабильных и последовательных отношений между Великобританией и Китаем, включая диалог между их министрами иностранных и внутренних дел». ТАСС