Зеленский отреагировал на попытку покушения на Трампа

Владимир Зеленский выступил против «политического насилия», комментируя попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

Вторая за несколько месяцев попытка покушения на Трампа была предпринята 15 сентября, когда кандидат в президенты играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.

СМИ назвали имя подозреваемого - им оказался 58-летний американец Райан Рут, проукраинский активист и вербовщик иностранцев для ВСУ. До задержания Раут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.

«Я рад слышать, что Дональд Трамп в безопасности и невредим. Мои наилучшие пожелания ему и его семье», - так нападение прокомментировал Зеленский.

Он похвалил быстрое задержание подозреваемого. Также Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против подобных преступлений.

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