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По базе США в Сирии нанесли удар

По американской военной базе на юго-востоке Сирии был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По данным Mehr, речь идет о базе, расположенной в районе аэропорта Хараб эль-Джир. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Весной 2024 года по этой базе было выпущено пять ракет с территории Ирака.

«Деньги, которые больше не утекают»

Россия всегда хорошо зарабатывала на экспорте, но деньги утекали из российской экономики огромным потоком, пишет издание Myśl Polska. Санкции и экономическая война с Западом привели к тому, что эти средства вернулись в страну и теперь двигают российскую экономику вперед, заявил автор статьи.

В первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4 процента, а во втором - на 4 процента. Эти темпы сопоставимы с показателями Китая (рост на 5 и 4,7 процента соответственно). Автор Myśl Polska предложил сравнить российские результаты со стагнацией экономики Евросоюза, которая за первые два квартала продвинулась всего на 0,3 процента. Российское государство вкладывает свои ресурсы в развитие суверенной экономики, особенно промышленности, «и дела у него идут неплохо», заключил автор статьи.

В США появилась первая подлодка для военных обоих полов

ВМС США ввели в эксплуатацию новую подводную лодку USS New Jersey - первую в стране субмарину, рассчитанную на полную интеграцию военнослужащих обоих полов. Об этом сообщает Fox News.

USS New Jersey - быстроходная ударная подлодка класса Virginia. Экипаж субмарины состоит из 135 военнослужащих. Когда в 2010 году ВМС США сняли запрет на службу женщин на подлодках, опасения по поводу тесноты жилых помещений и отсутствия уединения побудили Пентагон модернизировать подлодки и переоборудовать туалеты, отмечает Fox News. USS New Jersey проектировали как подлодку с повышенной приватностью в туалетах и спальных зонах. Доступ к верхним койкам и верхним клапанам также был спроектирован с учетом роста женщин. Субмарина получила неофициальное название «Девушка из Джерси», ее внутренние помещения украшены плакатами и памятными вещами, включая гитару с автографом Джона Бон Джови.

Times назвала число авиабаз РФ в радиусе поражения Storm Shadow

Британская газета The Times опубликовала карту с российскими объектами, которые могут попасть в радиус действия дальнобойных ракет Storm Shadow. По версии издания, в этой зоне могут быть 14 авиабаз РФ.

The Times отмечает, что пять бывших министров обороны Британии призвали премьера страны Кира Стармера разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow - даже если это не поддержат США. Источник газеты отметил, что из-за подавления GPS Россией Storm Shadow не смогут попасть в цель, поэтому ВСУ потребовалась бы засекреченная американская система картографических данных. The Times подчеркнула, что переговоры США и Британии по разрешению на атаки Storm Shadow зашли в тупик.

«Черная дыра»: как подлодка РФ «Палтус» заслужила свое прозвище

Российские подлодки класса «Палтус» находятся на вооружении с 1980-х годов, доказав свою экономическую эффективность и универсальность. Несмотря на свой возраст, они остаются важной частью военно-морской стратегии России, пишет The National Interest.

Эти подлодки работают с низким уровнем шума, на Западе их даже прозвали «черными дырами» за незаметность. Базовая подводная лодка «Палтус» стала основной героиней голливудских фильмов на соответствующую тематику. В последние годы малозаметность этих субмарин была повышена за счет современных усовершенствований - от керамического покрытия до резиновой изоляции. Дизельные подлодки «Палтус» имеют на вооружении торпеды, морские мины и ракеты «Калибр» и могут составить конкуренцию атомным субмаринам, отмечает NI.