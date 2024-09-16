Сын подозреваемого в покушении на Трампа заявил об одержимости отца

Сын подозреваемого в новой попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Уэсли Раут ездил на Украину и крайне увлеченно относится к конфликту в стране. Об этом сообщает газета Guardian.

Напомним, что новая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, когда политик играл в гольф в своем гольф-клубе во Флориде. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 58-летний Раут. СМИ сообщали, что он ездил на Украину. Кроме того, он пытался вступить в украинскую армию, однако ему отказали, и тогда американец занялся вербовкой наемников для Киева.

«Мой отец ездил туда и видел, как люди там, черт возьми, ведут бои», — заявил сын подозреваемого.

Вместе с тем Оран Раут выразил недовольство из-за отказа Трампа во время дебатов ответить на вопрос, желает ли он победы Киева. Он добавил, что у него пока не было возможности поговорить с отцом о деле о покушении или получить подробную информацию о расследовании в отношении него.