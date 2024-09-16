Раскрыты детали сделки Украины с сирийскими террористами

Украина передала группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, бывшая «Джебхат ан-Нусра», признана в РФ террористической, деятельность запрещена) партию дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции. По его словам, в обмен Киев хочет получить хорошо обученных террористов.

«Хайят Тахрир Аш-Шам» ранее получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — уточнил инсайдер.

Источник добавил, что Украина требует от ХТШ опытных бойцов из числа чеченцев и уйгуров. По его информации, Киев планирует сформировать группы жестоких наемников и перебросить их в зону СВО.