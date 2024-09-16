МИД Венгрии прокомментировал покушение на Трампа

Покушение на экс-президента США и кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа отражает кампанию против политиков и правительств, которые борются с миграцией. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Газета.Ru

«Кампания против политиков и правительств, борющихся с миграцией, набрала новый импульс. Они хотели совершить очередную попытку покушения на Дональда Трампа, хотят посадить [вице-премьера и министра инфраструктуры Италии] Маттео Сальвини в тюрьму более чем на пять лет, потому что он хотел защитить свою страну от нелегальных мигрантов, а по Венгрии Брюссель бьет гигантскими штрафами, потому что мы защищаем нашу границу и не разрешаем мигрантам поселиться в нашей стране. Однако, несмотря на давление и физические, юридические и финансовые угрозы, мы продолжаем посылать сигнал либеральному мейнстриму: нет миграции!», - написал он в X (ранее Twitter). ТАСС

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября. По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле. Lenta.ru