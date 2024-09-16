Министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, с точки зрения международного права военные цели на российской территории являются законными целями для Украины.

«Я слышу от западных журналистов о красных линиях Путина… Но ведь у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. Во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия», — сказал Сикорский.

Он усомнился, что эскалация может дойти до прямого конфликта России и НАТО.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.