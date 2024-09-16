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В Британии заявили о нежелании без США разрешать ВСУ бить вглубь территории России

Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России без одобрения США. Об этом сообщает The Times. Газета.Ru

По ее данным, Лондон не «пойдет в одиночку» на такой шаг, поскольку успешное использование Storm Shadow невозможно без американских систем наведения. При этом, как отметило издание, в вашингтонской администрации нет единства мнений по этому вопросу. В то же время в британском правительстве полагают, что Соединенные Штаты еще могут дать зеленый свет на удары западными дальнобойными ракетами вглубь РФ на Генассамблее ООН в конце сентября. ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден ранее обсудили вопрос одобрения ударов ВСУ по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны не сообщили о своем решении. Байден и Стармер лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева. Lenta.ru

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