Индия пошла наперекор США в одном вопросе

Министерство иностранных дел Индии, несмотря на просьбу со стороны официальных лиц США, отказалось поддержать санкции против российского телеканала RT. Об этом пишет газета Hindu.

13 сентября США ввели новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства «РИА Новости» и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов. А главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции США против медиагруппы, заявила, что «не зря прожила жизнь».

По данным осведомленных источников, официальные лица США обратились к МИД Индии по поводу присоединения к санкциям против того, что «они называют «российской дезинформацией». США предложили Индии отозвать аккредитации у российских журналистов и внести их в список в соответствии с законом об иностранных миссиях.

Источники подтвердили газете, что этот вопрос обсуждался в последние две недели. При этом в МИД Индии отказались от официальных комментариев, напомнив, что Дели «не соблюдает односторонние санкции, которые не одобрены Организацией Объединенных Наций».

«Хотя министерство хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что эти санкции не имеют отношения к Индии», - говорится в статье.

В свою очередь бывший посол Индии в России Канвал Сибал заявил, что действия США по ограничению работы российских СМИ наносят ущерб собственным ценностям Америки, хотя правительство США заявляет о поддержке свободы слова.

Симоньян прокомментировала новые санкции США против RT

«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», - констатировал дипломат.

Ранее на фоне санкций свою работу в РФ остановили сервис Notion и конструктор сайтов Wix, а Google сообщила об отключении в России облачного сервиса BigQuery.