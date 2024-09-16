Стали известны подробности о взрыве в центре немецкого Кельна

Один человек пострадал в результате взрыва в немецком Кельне. Как сообщает Radio Köln со ссылкой на источники среди пожарной службы, его доставили в больницу с легкими травмами.

Газета Express также заявила, что в ее распоряжении оказалась запись с камеры наружного наблюдения. На ней запечатлен неизвестный в капюшоне, который кладет «сумку или пакет» ко входу в клуб Vanity Club Cologne. Вскоре после этого происходит взрыв. Неизвестно, были ли у него сообщники.

Напомним, что взрыв прогремел в историческом центре Кельна ранним утром сегодня, 16 сентября. Инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.