Еврокомиссар Бретон со скандалом ушел из ЕК, обвинив фон дер Ляйен в мести

Один из ключевых членов Европейской комиссии - комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил об отставке, обвинив главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен в мести. Российская газета

Бретон опубликовал информацию о том, что Урсула фон дер Ляйен некоторое время назад попросила Париж ​​отозвать его кандидатуру на пост сенатора ЕК в пользу другого кандидата. Он отметил, что это «еще одно свидетельство сомнительного управления». Газета.Ru

«Я вынужден заключить, что больше не могу исполнять свои обязанности в Коллегии», — подчеркнул Бретон. ТАСС