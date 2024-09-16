Евросоюз планирует активно сотрудничать с властями КНР, чтобы остановить сближение страны с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы хотим активно взаимодействовать с Китаем, чтобы препятствовать [его] возросшему сближению с Россией", - сказал глава евродипломатии порталу Euractiv.

Боррель добавил, что на состояние отношений ЕС и КНР оказывает влияние поддержка, которую Пекин якобы оказывает Москве в рамках конфликта на Украине.

Боррель допустил пересмотр отношений Евросоюза с Россией

"Будущие отношения [ЕС] с Китаем будут в значительной степени зависеть от того, как Китай поведет себя в украинском конфликте", - предупредил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. В свою очередь, в китайском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, а сообщения якобы о поставках Китаем оружия в РФ не соответствуют действительности.