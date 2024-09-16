Кандидат в президенты США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США и американскую полицию после попытки покушения на него у гольф-клуба во Флориде. Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Политик заявил, что это «был, безусловно, интересный день», высказав всем благодарность за переживания.

«Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов, а также всю правоохранительную систему за невероятную работу», — написал он, добавив, что гордится тем, что он американец.

Напомним, что 15 сентября мужчина совершил попытку покушения на Трампа, когда тот играл в своем гольф-клубе. Он ждал политика в кустах, однако его заметили сотрудники Секретной службы и открыли огонь. Нападавший попытался скрыться, однако его задержали.

Нетаньяху дал Трампу совет после второй попытки покушения

Злоумышленником оказался Райан Уэсли Раут. По сообщениям СМИ, он выступал вербовщиком наемников для украинской армии, а на преступление мог пойти из-за позиции Трампа по помощи Украине.