СМИ рассказали подробности о попытке покушения на Трампа

Игра в гольф, во время которой на кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена попытка покушения, изначально не стояла в его расписании. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает CNN.

Попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. По данным СМИ, им оказался Райан Уэсли Раут, который искал добровольцев для украинского интернационального легиона и критиковал политику Трампа в отношении Украины.

Трамп не пострадал. В кустах рядом с полем для гольфа были обнаружены автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro.

По данным осведомленных источников, кандидат от Республиканской партии играл в гольф с донором Стивом Уиткоффом. При этом в расписании Трампа на воскресенье не было публичных мероприятий, а «игра в гольф была добавлена в его программу в последнюю минуту».

Лунки для гольфа, у которых находился бывший президент в момент попытки покушения, находятся на восточном краю поля, отмечает издание.

В свою очередь государственный прокурор округа Палм-Бич, штат Флорида, Дэвид Аронберг заявил, что во время задержания подозреваемый был спокоен и вел себя так, как будто он «неоднократно взаимодействовал с правоохранительными органами».

Медведев прокомментировал покушение на Трампа

Напомним, что первая попытка покушения на Трампа была совершена в июле, когда бывший президент выступал в Пенсильвании. Во время речи Трампа в него выстрелил снайпер. Пуля не нанесла политику серьезных повреждений, но в результате стрельбы был убит один из участников мероприятия.

По данным букмекерской платформы Polymarket, после новой попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа вероятность его победы на выборах выросла до 50 процентов.