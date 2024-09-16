В Сети появилось интервью подозреваемого в новом покушении на Трампа

Американец Райан Уэсли Раут мог попытаться убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, поскольку тот высказывался против помощи Украине. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчина искал добровольцев для украинского интернационального легиона, о чем рассказывал в интервью 2022 года, сделанного во время визита в Киев.

По словам Раута, он собирал пожертвования для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занимался вербовкой иностранцев. Мужчина пытался вступить в украинскую армию, однако его якобы не взяли из-за возраста и плохого здоровья. В интервью американец подчеркивал, что ему не важен уровень подготовки и пол вербуемых людей.

«Я могу отправить 17-летнего японца в подразделение, у нас есть девушки в подразделениях. Любой пол, любой уровень подготовки вплоть до полного отсутствия», — говорил он.

В соцсетях указано, что Раут учился в Сельскохозяйственном и техническом госуниверситете Северной Каролины. В 2018 году переехал на Гавайи.

Напомним, что вечером 15 сентября Раут совершил попытку покушения на Трампа, когда тот играл в своем гольф-клубе. Мужчина ждал политика в кустах, однако его заметили сотрудники Секретной службы и открыли огонь. Нападавший попытался скрыться, однако его задержали и доставили на допрос. Экс-президент в социальных сетях заявлял, что не пострадал.