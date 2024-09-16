Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что хочет сделать так, чтобы россияне лишились комфортной жизни, об этом он заявил в беседе с CNN.

Глава киевского режима считает, что если жители России останутся без комфорта, в частности без электроэнергии и ощущения безопасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина, передает RT.

По словам Зеленского, это необходимо, чтобы Москва «села за стол переговоров» на украинских условиях.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату».