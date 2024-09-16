Сноуден: власти США ответственны за радикализацию покушавшегося на Трампа

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден полагает, что подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа не действовал по чьему-то приказу, однако власти США ответственны за его радикализацию. Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети X.

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"Я, конечно, не говорю, что этот парень был каким-то профессионалом и получал чье-то жалованье <...>, - отметил Сноуден. - Но это не значит, что правительство не приложило руку к поощрению его воинственности, как мы когда-то сделали с [международным террористом Усамой] бен Ладеном. У нас в ЦРУ для этого было слово: ответный удар".

Общественность "нуждается в быстрых, надежных и твердых ответах от агентств", которым платят за предоставление таких сведений, подчеркнул Сноуден.

ФБР в воскресенье заявило, что проводит расследование в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился Трамп, и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на него. Секретная служба уточнила, что ее сотрудник открыл огонь по вооруженному человеку. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу сообщил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.