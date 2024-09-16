Нетаньяху дал Трампу совет после второй попытки покушения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и призвал его «не полагаться на удачу». Об этом Нетаньяху написал в соцсети X.

Первое покушение на Трампа было совершено в июле во время предвыборного митинга. Тогда Трамп получил небольшое ранение, не угрожавшее его жизни. Вторая попытка покушения была предпринята в сентябре, когда Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич.

Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.

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Нетаньяху подчеркнул, что он и его жена Сара «были потрясены» второй попыткой покушения и «с облегчением узнали, что она тоже провалилась». Премьер Израиля и его супруга передали «наилучшие пожелания» Дональду и Мелании Трампам и призвали улучшить охрану Трампа.