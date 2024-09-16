Пока вы спали: самый сильный тайфун в Шанхае и причина внесения Слепакова в иноагенты

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Слепакова* внесли в реестр иноагентов за антироссийские песни, сообщил суд

Минюст внес артиста Семена Слепакова*(физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах уточняется, что предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* "Колыбельная" — песня матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в специальной военной операции на Украине.

"Тем самым Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях", — говорится в документах.

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы

Суд на Украине в понедельник должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием обязать украинский парламент назначить выборы президента, сообщает РИА новости.

Отмечается, что депутат Рады Александр Дубинский подал иск в суд с требованием обязать Раду назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя в конце июня. Заседание суда должно было состояться в июле. Однако его перенесли на сентябрь.

"Заседание по моему иску в Верховный суд с требованием к Верховной раде назначить выборы президента назначено на 16 сентября на 15.30 (совпадает с московским временем. — Прим. ред.)", — написал Дубинский в Telegram.

На Шанхай обрушился самый сильный за 75 лет тайфун

Тайфун "Бебинка", который в понедельник утром достиг Шанхая, расположенного на востоке КНР, стал самым сильным в городе с 1949 года, пишет РИА Новости со ссылкой на центральное метеорологическое управление Китая.

"Бебинка превзошла тайфун 4906 "Глория" и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года", — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что тайфун достиг Шанхая в 7.30 утра понедельника (2.30 мск), в это время максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.

США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что уничтожило ракетную систему правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает РИА Новости.

"За последние 24 часа силы Центрального командования вооруженными силами США (CENTCOM) успешно уничтожили одну ракетную систему в контролируемом хуситами районе Йемена", - говорится в заявлении командования в соцсети Х.

В конгрессе США рассказали о связи покушавшегося на Трампа с батальоном «Азов»*

Гражданин Соединенных Штатов Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался связан с украинским националистическим батальоном «Азов»** (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию члена конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

«Администрация должна рассказать, что им известно о покушавшемся на Трампа Райане Рауте. Наше правительство знает каждого американца, который едет на Украину», — написала конгрессвумен.

Она также приложила к своему посту скриншот из ролика, посвященного тому, как «Азов»** удерживал позиции в Мариуполе в 2022 году.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.