Токаев уволил главу внешней разведки Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора. Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.

Причины кадровых решений не указываются.

Амерханов и Сейсембаев занимали свои посты с апреля 2023 года.

В конце августа глава Казахстана провел заседание Совбеза, на котором обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки. Токаев поручил силовикам усилить меры по обеспечению безопасности граждан страны.