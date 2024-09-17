Байден рассказал о попытках дозвониться Трампу после покушения

Президент США Джо Байден рассказал, что пытался связаться с экс-главой государства Дональдом Трампом после покушения, но не смог. Его слова приводит РИА Новости.

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Байден сообщил, что звонил политику, однако тот «не был доступен». Он также добавил, что намерен еще раз попробовать дозвониться Трампу.

Стало известно об очередной попытке покушения на Трампа

Покушение на Трампа было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Политик не пострадал, злоумышленник был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Позднее стало известно, что стрелявший ужа два раза привлекался к уголовной ответственности.