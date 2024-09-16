Байден поручил властям США обеспечить защиту Трампа на высшем уровне
Американский лидер Джо Байден заявил, что поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты кандидата в президенты Дональда Трампа на высшем уровне.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что с облегчением воспринял новости о том, что Трамп не пострадал.
Стало известно об угрозе покушения на Трампа со стороны Ирана
Ранее экс-участник предвыборной гонки и бизнесмен Вивек Рамасвами призвал усилить охрану Трампа.
15 сентября на Трампа во время игры в гольф совершили ещё одну попытку покушения.