Трамп опубликовал первый комментарий после «покушения»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на фоне стрельбы у его гольф-клуба во Флориде сообщил, что находится в целости и невредимости, приводит РИА Новости слова экс-главы Белого дома из почтовой рассылки избирательного штаба Республиканской партии. Миллиардер также пообещал никогда не сдаваться.

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Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся, — отметил Трамп, поблагодарив сторонников за слова поддержки.Стало известно об угрозе покушения на Трампа со стороны Ирана

Стало известно об угрозе покушения на Трампа со стороны Ирана

Ранее телеканал Fox News объявил, что Райан Уэсли Рут является главным подозреваемым в деле по возможному покушению на Трампа в штате Флорида. Он просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич, уточнили журналисты.

До этого газета New York Post опубликовала материал, согласно которому неизвестные открыли стрельбу, когда Трамп выходил из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Журналисты утверждали, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к республиканцу конфликт не имел.

Позже сын экс-главы Белого дома объявил, что подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками службы безопасности. По его словам, в кустах нашли оружие, из которого он мог стрелять.