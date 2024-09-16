Подозреваемый во втором покушении на Трампа поддерживал ВСУ

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, ездил на Украину и поддерживал киевские власти. Об этом пишет газета The New York Post.

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Издание утверждает, что Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. Кроме того, он сам изъявлял желание лично воевать на стороне Киева.

Как пишет новостной портал MSN News, Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины. Также в соцсетях опубликованы скриншоты с записями пользователя с идентичным именем, в которых содержатся призывы жертвовать деньги для ВСУ и предложения помочь отправиться воевать на Украину, передает ТАСС.

Кроме того, в марте 2023 года в статье об американских наемниках на Украине The New York Times упоминала о человеке по имени Райан Рут, который планировал найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов (движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено), и перевезти их на Украину.

В материале портала Semafor Рута представляли как главу Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь Киеву в военных действиях. Сам Рут заявлял, что у него были встречи с представителями минобороны Украины.

Напомним, о попытке покушения на Трампа сообщила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин. Агенты секретной службы заметили вооруженного человека и открыли по нему огонь. Подозреваемый был задержан, при нем обнаружили длинноствольное оружие.