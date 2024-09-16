Саакашвили рассказал, как апартаменты россиян в Абхазии навредят Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против строительства апартаментов в Абхазии, где, как он утверждает, могут поселиться россияне, по мнению бывшего грузинского лидера, это приведет к «потере» Грузией независимости и влияния Тбилиси в Абхазии. С таким утверждением он выступил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Про апартаменты. Что касается Абхазии, то (Бидзина. – Прим. ред.) Иванишвили (основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». — Прим. ред.) открыто встал на сторону России, и если он останется, а Россия выиграет противостояние с Западом… Грузия потеряет и Абхазию, и независимость», — подчеркнул он.

Как утверждает бывший президент Грузии, Россия сейчас «пытается поселить» своих граждан в Очамчирском и Гальском районах Абхазии якобы для того, «чтобы нейтрализовать угрозу возвращения грузин» в упомянутые регионы. По словам Саакашвили, на данный момент они «пустые».

По его словам, если Грузия останется «на стороне России», то может «появится позиция в пользу признания независимости Абхазии».

Кроме того, по мнению Саакашвили, 14 сентября Иванишвили своим заявлением о том, что после парламентских выборов в октябре Грузия извинится за войну между осетинами и грузинами, «совершил беспрецедентное предательство в истории Грузии».

До этого Иванишвили заявил, что после парламентских выборов, назначенных на 26 октября, власти Грузии найдут в себе смелость, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую инициировали Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» по указанию внешних сил.

В грузинских регионах, в том числе в Тбилиси, состоялись демонстрации несогласных с заявлением Иванишвили о военном конфликте 2008 года.

В начале сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что после парламентских выборов оппозиция попытается устроить массовые беспорядки в стране. Признаками этого он назвал регулярные обвинения в адрес «Грузинской мечты», что она якобы планирует сфальсифицировать результаты голосования.