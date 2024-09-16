СМИ: Шансы Трампа на победу повысились после второго покушения

После новой попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа вероятность его победы на выборах выросла до 50 процентов по сравнению с 49-ю процентами у Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные букмекерской платформы Polymarket.

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Менее одного процента пользователей платформы считают, что новым президентом США может стать бывшая первая леди Мишель Обама, рэпер Канье Уэст или действующий глава страны Джо Байден, который каким-то образом сможет сохранить свой пост.

Трамп выступил с заявлением после попытки покушения

Первое покушение на Трампа было совершено в июле во время предвыборного митинга. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.

Вторая попытка покушения была совершена, когда Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.