СМИ: Шансы Трампа на победу повысились после второго покушения

Шансы Трампа на победу выросли после нового покушения
После новой попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа вероятность его победы на выборах выросла до 50 процентов по сравнению с 49-ю процентами у Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные букмекерской платформы Polymarket.
Менее одного процента пользователей платформы считают, что новым президентом США может стать бывшая первая леди Мишель Обама, рэпер Канье Уэст или действующий глава страны Джо Байден, который каким-то образом сможет сохранить свой пост.
Трамп выступил с заявлением после попытки покушения
Первое покушение на Трампа было совершено в июле во время предвыборного митинга. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.
Вторая попытка покушения была совершена, когда Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному человеку, находившемуся рядом с гольф-клубом. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. В кустах, где он сидел, нашли автомат с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro. Трамп не пострадал.