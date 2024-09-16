Стало известно об угрозе покушения на Трампа со стороны Ирана

Разведка США информировала предвыборный штаб кандидата в президенты Дональда Трампа об угрозе покушения на него со стороны Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По информации телеканала, разведывательные структуры США проинформировали штаб о признаках того, что «Иран планирует активизировать атаки против политика и членов его окружения». Другие подробности не приводятся.

ФБР назвала стрельбу в гольф-клубе возможной попыткой покушения на Трампа

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.