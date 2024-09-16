СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Киев

Райан Уэсли Рут, подозреваемый в деле о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида, ездил на Украину и поддерживал киевские власти, сообщает газета The New York Post.

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Как указывает издание, Рут пытался продвигать идею отправки американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину, а также изъявлял желание лично воевать на стороне Киева.

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Как сообщает новостной портал MSN News, Рут, по неподтвержденным данным, также участвовал в сборе средств для Украины. Между тем в социальных сетях публикуют скриншоты с записями пользователя с идентичным именем в трех социальных сетях - X, Facebook и Linkedin - в них содержатся призывы жертвовать деньги для ВСУ, а также предложения помочь отправиться воевать на Украину.

Кроме того, крупные американские СМИ, включая The New York Times (NYT) и Semafor, упоминали в своих материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года. В статье об американских наемниках на Украине NYT писала, что Рут "планирует найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину". В материале Semafor Рута представляют как "главу Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях". В интервью этому порталу сам Рут заявлял, что у него были встречи с представителями Министерства обороны Украины.

Прошлое покушение на Трампа

Данный инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге.

Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.