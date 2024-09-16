Раскрыта личность подозреваемого в покушении на Трампа

Предполагаемым подозреваемым в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Раут. Об этом написало издание The New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

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В публикации NYP уточняется, что Раут хвалился своими добродетельными качествами и выступал за левые идеи в социальных сетях. Также известно, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и стал жить на Гавайях примерно с 2018 года.

Трамп опубликовал первый комментарий после «покушения»

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда тот выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники The New York Post сообщили, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не в Трампа.