ФБР назвала стрельбу в гольф-клубе возможной попыткой покушения на Трампа

ФБР начало расследование после стрельбы в гольф-клубе экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

В ведомстве сообщили, что реагируют на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. ФБР «расследует то, что, по всей видимости, является покушением» на политика, говорится в заявлении.

В США рассказали о состоянии Трампа после стрельбы

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что стрельбу в гольф-клубе открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто напоминающее пистолет. После этого агент сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. Подозрительного человека задержали.

Сам Трамп заявил, что невредим.