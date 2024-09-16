ФБР назвала стрельбу в гольф-клубе возможной попыткой покушения на Трампа
ФБР начало расследование после стрельбы в гольф-клубе экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN.
В ведомстве сообщили, что реагируют на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. ФБР «расследует то, что, по всей видимости, является покушением» на политика, говорится в заявлении.
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Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что стрельбу в гольф-клубе открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.
У неизвестного заметили нечто напоминающее пистолет. После этого агент сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. Подозрительного человека задержали.
Сам Трамп заявил, что невредим.