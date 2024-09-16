Маск указал на отсутствие попыток покушения на Байдена и Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Илон Маск отметил, что на президента и вице-президента США - Джо Байдена и Камалу Харрис - никто не пытается совершить покушение, в то время как на жизнь кандидата в американские президенты Дональда Трампа покушались уже дважды.

"И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу [Харрис]", - написал Маск на своей странице в X (ранее Twitter) в ответ на сообщение одного из пользователей с вопросом о том, "почему пытаются убить Трампа?".

ФБР в воскресенье заявило, что проводит расследование в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился Трамп, и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на него. Секретная служба уточнила, что ее сотрудник открыл огонь по вооруженному человеку. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Подозреваемый Райан Уэсли Рут, поддерживавший киевские власти в украинском конфликте, задержан.

Инцидент произошел спустя примерно два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.