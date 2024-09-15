Харрис прокомментировала стрельбу возле места выступления Трампа

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис после стрельбы рядом с гольф-клубом, где находился республиканец Дональд Трамп, заявила, что в США нет места насилию.

"Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке", - написала Харрис в X.

Как сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники, Секретная служба США открыла огонь по человеку с оружием, который находился недалеко от места, где был Трамп. Сотрудник Секретной службы заметил подозрительного человека у гольф-клуба в Палм-Бич (штат Флорида) и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь. Позднее подозреваемый был задержан местной полицией.

Данный инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. Федеральное бюро расследований подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

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Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден.

Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижени Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.