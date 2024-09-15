В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и культуры

В Словакии прошла встреча поклонников русского языка, культуры и дружбы с Россией. Об этом сообщает посольство Словакии в России.

«Сотрудник посольства России принял участие в мероприятии «Встречи друзей России», которые проходили 13—15 сентября в центральной части Словакии и собрали поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между народами наших стран», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что в рамках мероприятия также прошла фотовыставка «Мать и дети в национальных костюмах». Кроме того, сотрудник посольства возложил венок к Памятнику Второй мировой войны под Каменином.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне.