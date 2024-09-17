В ЕС обвинили Борреля в эскалации конфликта на Украине из-за слов об ударах по России

Член Европарламента (ЕП) от Греции Костас Пападакис обвинил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля из-за его слова о возможности нанесения ударов по территории России. Соответствующие обвинения содержатся в обращении евродепутата к самому Боррелю. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

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«Боррель призвал к полномасштабному использованию западного оружия против России и к отмене всех связанных с этим ограничений. До этого он приветствовал вторжение украинской армии в российскую Курскую область, призвав государства-члены ЕС ускорить поставку систем противовоздушной обороны Patriot на Украину. В то же время программы финансирования ЕС продолжают оказывать Украине военную поддержку», — напомнил автор обращения.

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По его словам, подобное развитие событий является тревожным сигналом о серьезной эскалации и расширении масштабов конфликта.

В связи с этим Пападакис просит Борреля ответит на ряд вопросов относительно поддержки Евросоюзом Украины.

«Намерены ли ЕС и национальные правительства — несмотря на огромный риск распространения войны и серьезные последствия, которые это будет иметь для стран, — продолжать выдавать лицензии военным системам на поставку оружия правительству [президента Украины Владимира] Зеленского, что приведет к эскалации?» — спросил член ЕП.

Кроме того, Пападакис назвал поддержку Украины «невыносимой жертвой» для граждан государств-членов ЕС, имея в виду сокращение социальных расходов и повышение цен на электроэнергию в странах еврозоны. Автор обращения также заявил, что переход к военной экономике в этом контексте выгоден крупным оружейным компаниям.

В конце августа Боррель призвал страны Запада снять все ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переданного оружия для ударов вглубь российской территории. Он заявил, что Киеву срочно нужны системы противовоздушной обороны и разрешение использовать западное оружие в полную силу.