Старейшая кошка в мире умерла в возрасте 33 лет

Кошка, считавшаяся самой старой в мире, умерла в возрасте 33 лет в Великобритании. Об этом пишет газета The Sun.

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По ее данным, возраст кошки соответствовал 152 человеческим годам.

Черепаховая кошка Рози из Норвича была всеобщей любимицей. Издание отмечает, что 73-летняя владелица Лайла Бриссетт прожила с Рози почти половину своей жизни - она взяла котенка в приюте в начале 90-х.

Рози являлась неофициальной обладательницей титула "старейшей кошки в мире".

Представители Книги рекордов Гиннесса в 2023 году предложили хозяйке подать заявку для присвоения официального титула кошке, однако женщина этого не сделала.