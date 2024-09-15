Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил резкое недовольство в адрес американской певицы Тейлор Свифт, которая объявила о своей поддержке вице-президента США и кандидата от демократов Камалы Харрис.

— Я ненавижу Тейлор Свифт! — высказался Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Сама певица подтвердила, что будет на стороне Харрис во время выборов в США. Трамп, реагируя на это заявление, отметил, что либеральные взгляды Свифт могут негативно сказаться на ее бизнесе, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп рассказал, что его обидел ироничный комментарий президента РФ Владимира Путина о поддержке его оппонентки Камалы Харрис.

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что США никогда не смогут достичь Марса, если Харрис победит на предстоящих выборах.

Он отметил, что Харрис фактически управляет страной, поскольку президент США Джо Байден редко бывает на своем посту. Он также выразил поддержку Дональду Трампу. Маск уверен, что Трамп сможет справиться с обязанностями гораздо лучше, чем Харрис.