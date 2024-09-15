В Сербии рассказали о реакции Путина на покупку истребителей Rafale

Александр Вулин, зампредседателя правительства Сербии, рассказал в интервью сербской газете «Вечерние новости», что президент России Владимир Путин в ходе встречи с ним не стал поднимать тему приобретения республикой французских истребителей Rafale.

29 августа во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград глава Сербии Александр Вучич объявил о подписании соглашения на сумму €2,7 млрд, которое включает поставку 12 новых истребителей Rafale и сопутствующих услуг.

«Президент Путин — один из величайших лидеров мира. Он не упоминал Rafale, но говорил о торговом обмене, газовом соглашении и поддержке Россией всех сербских усилий», — отметил Вулин.

В том случае, предположил чиновник, если бы Сербия приобрела военные самолеты У Москвы, западные лидеры стали бы упрекать Белград за этот шаг.

Глава Rafale заявил, что продажа самолетов Сербии не приведет к утечке данных РФ

Вулин подчеркнул, что российский лидер ни разу не упрекнул балканскую республику, с уважением отнесся к ее потребностям и решениям. Сербы любят Путина за то, что он так относится к их стране, констатировал зампредседателя.