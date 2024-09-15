Кандидат в вице-президенты США обвинил CNN в предвзятости

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс обвинил телеканал CNN в предвзятости к республиканцам. Во время эфира он сказал, что не понимает, зачем его пригласили на телевидение, если «не дают спокойно открыть рот», сообщает РИА Новости.

В воскресенье Вэнс пришел на эфир к телеведущей Дане Бэш. Однако в процессе общения она неоднократно прерывала политика, не давая завершить мысль.

«Дана, вы хотите задать мне вопрос и получить ответ или же вступить со мной в дебаты? — сказал Вэнс.

Он отметил, что Камале Харрис и ее кандидату в вице-президенты Тиму Уолцу в эфире CNN «давали несколько вариантов выбора и возможность ответить на заданные вопросы».

Политик также спросил, зачем его пригласили на передачу, если прерывают «каждый раз, когда тот открывает рот». Вэнс попросил «проявить достаточно вежливости», но журналистка продолжала мешать его ответам.

Телеканал CNN известен своей продемократической линией, и неоднократно подвергался критике за предвзятое отношение к республиканцам.