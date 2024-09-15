МИД Молдавии поддержал санкции США в отношении российских СМИ

Министерство иностранных дел Молдавии поддержало санкции США в отношении российских СМИ.

«Мы приветствуем любые усилия, которые наказывают попытки подрыва демократии, вмешательства в избирательный процесс и дестабилизирующее внешнее вмешательство», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

МИД также ссылается на документ Минфина США, в котором говорится о санкциях против медиагруппы «Россия сегодня», АНО «ТВ-Новости» и НКО «Евразия».

Ранее RT рассказал о давлении Запада на канал с 2022 года.