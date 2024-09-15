В США прокомментировали наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро

В воскресенье Госдепартамент США отверг обвинения в причастности ЦРУ к заговору с целью убийства лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Опровержение прозвучало после того, как Венесуэла заявила об аресте шести иностранцев, включая американского морского пехотинца, сообщает CNN.

Госдепартамент назвал обвинения «категорически ложными». При этом в заявлении ведомства сказано, что США «продолжают поддерживать демократическое решение политического кризиса в Венесуэле».

Комментарии Госдепа США прозвучали после того, как Венесуэла заявила, что арестовала шестерых человек по подозрению в заговоре с целью «дестабилизировать» страну после выборов в начале этого года.

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что заговор был организован ЦРУ и направлен на убийство Мадуро.

На пресс-конференции Кабельо сказал, что морской пехотинец Уилберт Кастаньеда был руководителем операции. Министр также назвал имена двух других задержанных американцев: Дэвид Эстрелла и Аарон Барретт Логан.

Помимо американцев были арестованы двое граждан Испании – Хосе Мария Басоа Вальдовинос и Андрес Мартинес Адасме, а также гражданин Чехии Ян Дармовзал.

Власти Венесуэлы конфисковали 400 американских винтовок, которые, как утверждается, принадлежали заговорщикам.

Накануне Госдепартамент подтвердил, что военнослужащий США был арестован в Венесуэле, и что ведомству известно о еще двух гражданах США, задержанных в латиноамериканской стране.