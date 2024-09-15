Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба узбекского президента.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на площади Регистан встретил федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего в нашу страну с официальным визитом», — говорится в сообщении.

В рамках встречи на высшем уровне планируется обсудить расширение торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнёрства, а также по другим направлениям.